Олімпіада-2024: Дорощук єдиним серед українців вийшов у фінал стрибків у висоту

Один із трьох українських стрибунів вийшов у фінал олімпійського турніру. Андрій Проценко та Владислав Лавський завершили виступи на Іграх на етапі кваліфікації.

Дорощук узяв позначки 2.15 м і 2.20 м із першого разу, а потім із другої спроби підкорив і висоту 2.24 м. Натомість здолати позначку 2.27 м українець не зміг навіть із трьох спроб. Тим часом Проценко тричі не взяв 2.15 м, а Владислав Лавський не підкорив 2.20 м.

Зрештою, здолали рубіж 2.27 м п'ятеро спортсменів на чолі з американцем Шелбі Мак'юеном. Доповнили фінал сім атлетів, які використали найменше спроб на позначці 2.24 м. До кола щасливців потрапив і Дорощук. Фінал змагань запланований на 10 серпня.

Олімпіада-2024, стрибки у висоту, кваліфікація, чоловіки:

Шелбі Мак'юен (США) – 2.27 м Геміш Керр (Нова Зеландія) – 2.27 м Мутаз Есса Баршім (Катар) – 2.27 м

...11. Олег Дорощук (Україна) – 2.24 м

...25. Владислав Лавський (Україна) – 2.15 м

...30. Андрій Проценко (Україна) – б/р