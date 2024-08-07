Олімпіада-2024: Дорощук єдиним серед українців вийшов у фінал стрибків у висоту

Український легкоатлет Олег Дорощук подолав сито кваліфікації в стрибках у висоту на Олімпійських іграх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Один із трьох українських стрибунів вийшов у фінал олімпійського турніру. Андрій Проценко та Владислав Лавський завершили виступи на Іграх на етапі кваліфікації.
Дорощук узяв позначки 2.15 м і 2.20 м із першого разу, а потім із другої спроби підкорив і висоту 2.24 м. Натомість здолати позначку 2.27 м українець не зміг навіть із трьох спроб. Тим часом Проценко тричі не взяв 2.15 м, а Владислав Лавський не підкорив 2.20 м.
Зрештою, здолали рубіж 2.27 м п'ятеро спортсменів на чолі з американцем Шелбі Мак'юеном. Доповнили фінал сім атлетів, які використали найменше спроб на позначці 2.24 м. До кола щасливців потрапив і Дорощук. Фінал змагань запланований на 10 серпня.
Олімпіада-2024, стрибки у висоту, кваліфікація, чоловіки:
...11. Олег Дорощук (Україна) – 2.24 м
...25. Владислав Лавський (Україна) – 2.15 м
...30. Андрій Проценко (Україна) – б/р
До слова, раніше склали анонс медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.