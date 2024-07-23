Олімпіада-2024: де дивитися виступи українців і решту змагань

Офіційним транслятором Олімпіади та Паралімпіади в Парижі стало "Суспільне". Національний мовник запланував першу трансляцію з Франції на 24 липня, коли олімпійська збірна України розпочне футбольний турнір.

"Суспільне" покаже наживо не менше 200 годин змагань Олімпійських ігор і не менше сотні годин прямого ефіру з Паралімпіади. У цифровому мовленні T2 змагання транслюватимуть регіональні телеканали ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо) та спеціалізований канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт" та в ефірі "Радіо Промінь".

Дайджест головних подій Олімпіади-2024 щодня виходитиме на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Співтранслятором літніх Ігор стала платформа MEGOGO. Онлайн-сервіс у повному обсязі покаже футбольний та баскетбольний турніри серед чоловіків, а також теніс, бокс, боротьбу та деякі інші види спорту.

Медіагігант Warner Bros. Discovery на час Олімпійських ігор розширить лінійку каналів Eurosport. До звичних двох кнопок компанія запустить ще 7 спеціалізованих каналів. Вони покажуть понад 800 годин прямого ефіру ракеткових видів спорту, гольфу, гандболу, волейболу та інших видів. Телеканали будуть доступні підписникам MEGOGO.