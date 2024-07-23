Олімпіада-2024: де дивитися виступи українців і решту змагань

Олімпійські ігри 2024 року розпочнуться в середу з футбольних і регбійних змагань, а офіційна церемонія відкриття запланована на п'ятницю.
Де дивитись Олімпійські ігри онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.
Офіційним транслятором Олімпіади та Паралімпіади в Парижі стало "Суспільне". Національний мовник запланував першу трансляцію з Франції на 24 липня, коли олімпійська збірна України розпочне футбольний турнір.
"Суспільне" покаже наживо не менше 200 годин змагань Олімпійських ігор і не менше сотні годин прямого ефіру з Паралімпіади. У цифровому мовленні T2 змагання транслюватимуть регіональні телеканали ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо) та спеціалізований канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт" та в ефірі "Радіо Промінь".
Дайджест головних подій Олімпіади-2024 щодня виходитиме на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Співтранслятором літніх Ігор стала платформа MEGOGO. Онлайн-сервіс у повному обсязі покаже футбольний та баскетбольний турніри серед чоловіків, а також теніс, бокс, боротьбу та деякі інші види спорту.
Медіагігант Warner Bros. Discovery на час Олімпійських ігор розширить лінійку каналів Eurosport. До звичних двох кнопок компанія запустить ще 7 спеціалізованих каналів. Вони покажуть понад 800 годин прямого ефіру ракеткових видів спорту, гольфу, гандболу, волейболу та інших видів. Телеканали будуть доступні підписникам MEGOGO.
До слова, українка Костюк потрапила до списку сіяних тенісного турніру Олімпійських ігор.
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