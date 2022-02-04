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Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 4 февраля

Новина українською →
Пекин, Пятница 04 февраля 2022 01:45
Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 4 февраля Фото: Александра Назарова и Максим Никитин (Украинская федерация фигурного катания на коньках)
Автор: RBC.UA

Сборная Украины в пятницу, 4 февраля, выступит в командном турнире по фигурному катанию.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут четыре украинца. Все они будут соревноваться в командном турнире по фигурному катанию.

Дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина выступит в танцах на льду. В свою очередь пара Софии Голиченко и Артема Даренского покажет короткую спортивную программу.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Начало трансляции в 04:00 по Киеву.

Украина входит в топ-10 сборных, которые сразятся в коротких программах фигуристов в "нулевой" день Олимпиады-2022.

Напомним, что 4 февраля также пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Ранее Украина объявила имена знаменосцев во время мероприятия.

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