Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 4 февраля

Сборная Украины в пятницу, 4 февраля, выступит в командном турнире по фигурному катанию.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина .

На старт выйдут четыре украинца. Все они будут соревноваться в командном турнире по фигурному катанию.

Дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина выступит в танцах на льду. В свою очередь пара Софии Голиченко и Артема Даренского покажет короткую спортивную программу.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Начало трансляции в 04:00 по Киеву.

Украина входит в топ-10 сборных, которые сразятся в коротких программах фигуристов в "нулевой" день Олимпиады-2022.