Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 4 лютого

Збірна України в п'ятницю, 4 лютого, виступить у командному турнірі з фігурного катання.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна .

На старт вийдуть четверо українців. Усі вони змагатимуться у командному турнірі з фігурного катання.

Дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виступить у танцях на льоду. Натомість пара Софії Голіченко й Артема Даренського покаже коротку спортивну програму.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Початок трансляції о 04:00 за київським часом.

Україна входить до топ-10 збірних, які змагатимуться в коротких програмах фігуристів у "нульовий" день Олімпіади-2022.