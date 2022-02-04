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Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 4 лютого

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Пекін, П'ятниця 04 лютого 2022 01:45
Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 4 лютого Фото: Олександра Назарова та Максим Нікітін (Українська федерація фігурного катання на ковзанах)
Автор: RBC.UA

Збірна України в п'ятницю, 4 лютого, виступить у командному турнірі з фігурного катання.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть четверо українців. Усі вони змагатимуться у командному турнірі з фігурного катання.

Дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виступить у танцях на льоду. Натомість пара Софії Голіченко й Артема Даренського покаже коротку спортивну програму.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Початок трансляції о 04:00 за київським часом.

Україна входить до топ-10 збірних, які змагатимуться в коротких програмах фігуристів у "нульовий" день Олімпіади-2022.

Нагадаємо, що 4 лютого також пройде церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Раніше Україна оголосила імена прапороносців під час урочистостей.

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