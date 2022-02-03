Олимпиада-2022. Каковы шансы Украины на медали в Пекине

"Будем откровенными, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо", – прямолинейно заявил накануне Олимпиады министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Несмотря на осторожный прогноз профильного чиновника, Украина действительно может надеяться на награды в Пекине. Пусть эти надежды и крайне оптимистичны. Внимание фанатов и специалистов приковано сразу к нескольким дисциплинам, в которых украинцам может повезти.

Традиционно на зимних Играх украинские болельщики верят в биатлонистов. Именно со спортивного двоеборья Украина начала писать свою историю успеха на Белых Олимпиадах. Валентина Цербе финишировала третьей в спринтерской гонке в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. А потом было "серебро" Елены Петровой в Нагано-1998 и сенсационное "золото" женской сборной на Олимпийских играх в Сочи.

Правда, ныне более реальными выглядят шансы отечественных биатлонистов. В частности, украинцы вполне могут организовать сюрприз для соперников в мужской эстафете. Стоит ждать и успехов от биатлонисток. Все же, единственная награда в нынешнем Кубке мира добыта усилиями двух полов. Артемий Тищенко и Дарья Блашко замкнули тройку призеров в одиночной смешанной эстафете. Тем не менее, есть и непрогнозируемый нюанс – искусственный снег, которым организаторы щедро украсят трассы, может закрутить интригу соревнований до максимума.

Еще один олимпийский чемпион будет представлять Украину в соревнованиях по фристайлу. Александр Абраменко сенсационно победил на Олимпиаде четыре года назад, а теперь надеется побороться за медали в Пекине. Пока украинец вне списка фаворитов. Однако, и в Южной Корее в 2018 году эксперты его тоже игнорировали. Поэтому с олимпийским "золотом" в активе Абраменко постарается пристыдить критиков еще раз.

Приятный украинскому сердцу сюрприз могут преподнести во фристайле женщины. В прошлом году в декабре Анастасия Новосад и Ольга Полюк попали на первую и третью ступень пьедестала соответственно на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Безусловным фаворитом в лыжной акробатике являются хозяева зимней Олимпиады. Зато украинки могут навязать конкуренцию американкам и россиянкам.

Участники соревнований от Украины в других видах программы – от лыжных гонок до фигурного катания – поехали в Китай с целью выступить достойно. Почти в духе пионера олимпийского движения Пьера де Кубертена с его кредо "главное – не победа, а участие". Для многих спортсменов квалификация на Олимпиаду-2022 уже стала достижением. Поэтому каждый из них отдельно будет решать локальную задачу вроде попадания в топ-10 или топ-15.

Статистический портал Gracenote в специальном исследовании спрогнозировал, что Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года не возьмет ни одной медали. Тем не менее, цифровые данные не учитывают фактор банального фарта или стечения обстоятельств. Этот дуэт способен помочь украинцам.

Разные букмекерские конторы радушно принимают ставки на результаты "сине-желтых" на Олимпиаде-2022. Коэффициент на завоевание кем-то из украинцев медали колеблется в пределах 2,5. Любители острых ощущений могут поставить на взятие представителями Украины хотя бы одного "золота" с солидным кэфом в районе 6,5.