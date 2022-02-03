Олимпиада-2022: когда и где смотреть церемонию открытия Игр в Пекине

Зимняя Олимпиада 2022 года официально начнется с церемонии открытия. Событие состоится на "Национальном стадионе" в Пекине.

Когда и где смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр, подскажет РБК-Украина .

Торжественное событие состоится в пятницу, 4 февраля. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на арене "Птичье гнездо" в китайской столице.

В прямом эфире церемонию открытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартует в 13:12.

Как будет проходить церемония открытия зимней Олимпиады

Основные детали торжеств организаторы держат в тайне. Известно, что постановкой церемонии занимался популярный китайский режиссер Чжан Имоу. Он подготовил шоу ориентировочно на 100 минут и привлек около 3 тысяч артистов.

Именно Имоу готовил церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Поскольку тогда не было коронавирусных ограничений, то масштаб праздника был больше. Сокращенный вариант шоу завершат эффектные фейерверки.

Традиционное шествие команд с государственными флагами и зажжение олимпийского огня запланированы под конец церемонии. Украина на Олимпиаде-2022 будет соревноваться в 12-ти дисциплинах. Представят государство 45 спортсменов.

Олимпийские символы

Девизом зимних Игр стала фраза "Ради общего будущего".

Уникальной ареной после церемонии открытия станет пекинский "Национальный стадион". Монументальное сооружение, напоминающее птичье гнездо, станет первым стадионом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры.

Награды Олимпиады-2022 имеют исторические нотки. Внешне медали напоминают древние нефритовые подвески. Зато официальным талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь.

Ключевые цифры зимних Олимпийских игр 2022 года