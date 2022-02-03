Олімпіада-2022: коли і де дивитися церемонію відкриття Ігор в Пекіні

Зимова Олімпіада 2022 року офіційно розпочнеться з церемонії відкриття. Подія відбудеться на "Національному стадіоні" в Пекіні.

Коли і де дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор, підкаже РБК-Україна .

Урочиста подія відбудеться у п'ятницю, 4 лютого. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом. Захід пройде на арені "Пташине гніздо" в китайській столиці.

У прямому ефірі церемонію відкриття покаже телеканал UA: Перший. Трансляції передуватиме спеціальна студія Ігор-2022. Вона стартує о 13:12.

Як буде проходити церемонія відкриття зимової Олімпіади

Основні деталі урочистостей організатори тримають у таємниці. Наразі відомо, що постановкою церемонії займався знаний китайський режисер Чжан Їмоу. Він підготував шоу орієнтовно на 100 хвилин і залучив близько 3 тисяч артистів.

Саме Їмоу готував церемонію відкриття літньої Олімпіади в Пекіні у 2008 році. Оскільки тоді не було коронавірусних обмежень, то масштаб свята був більшим. Скорочений варіант шоу завершать ефектні феєрверки.

Традиційна хода команд із державними прапорами та запалення олімпійського вогню заплановані під кінець церемонії. Україна на Олімпіаді-2022 буде змагатися в 12-ти дисциплінах. Представлять державу 45 спортсменів.

Олімпійські символи

Девізом зимових Ігор стала фраза "Заради спільного майбутнього".

Унікальною ареною після церемонії відкриття стане пекінський "Національний стадіон". Монументальна споруда, що нагадує пташине гніздо стане першим стадіоном, який приймав і літні, і зимові Олімпійські ігри.

Нагороди Олімпіади-2022 мають історичні нотки. Ззовні медалі нагадують древні нефритові підвіски. Натомість офіційним талісманом змагань стала панда Бін Дунь Дунь.

Ключові цифри зимових Олімпійських ігор 2022 року