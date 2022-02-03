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Олімпіада-2022: коли і де дивитися церемонію відкриття Ігор в Пекіні

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Пекін, Четвер 03 лютого 2022 14:46
Олімпіада-2022: коли і де дивитися церемонію відкриття Ігор в Пекіні Фото: Олімпіада-2022: коли і де дивитися церемонію відкриття Ігор (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зимова Олімпіада 2022 року офіційно розпочнеться з церемонії відкриття. Подія відбудеться на "Національному стадіоні" в Пекіні.

Коли і де дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор, підкаже РБК-Україна.

Урочиста подія відбудеться у п'ятницю, 4 лютого. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом. Захід пройде на арені "Пташине гніздо" в китайській столиці.

У прямому ефірі церемонію відкриття покаже телеканал UA: Перший. Трансляції передуватиме спеціальна студія Ігор-2022. Вона стартує о 13:12.

Як буде проходити церемонія відкриття зимової Олімпіади

Основні деталі урочистостей організатори тримають у таємниці. Наразі відомо, що постановкою церемонії займався знаний китайський режисер Чжан Їмоу. Він підготував шоу орієнтовно на 100 хвилин і залучив близько 3 тисяч артистів.

Саме Їмоу готував церемонію відкриття літньої Олімпіади в Пекіні у 2008 році. Оскільки тоді не було коронавірусних обмежень, то масштаб свята був більшим. Скорочений варіант шоу завершать ефектні феєрверки.

Олімпіада-2022: коли і де дивитися церемонію відкриття Ігор в Пекіні

Традиційна хода команд із державними прапорами та запалення олімпійського вогню заплановані під кінець церемонії. Україна на Олімпіаді-2022 буде змагатися в 12-ти дисциплінах. Представлять державу 45 спортсменів.

Олімпійські символи

Девізом зимових Ігор стала фраза "Заради спільного майбутнього".

Унікальною ареною після церемонії відкриття стане пекінський "Національний стадіон". Монументальна споруда, що нагадує пташине гніздо стане першим стадіоном, який приймав і літні, і зимові Олімпійські ігри.

Нагороди Олімпіади-2022 мають історичні нотки. Ззовні медалі нагадують древні нефритові підвіски. Натомість офіційним талісманом змагань стала панда Бін Дунь Дунь.

Олімпіада-2022: коли і де дивитися церемонію відкриття Ігор в Пекіні

Ключові цифри зимових Олімпійських ігор 2022 року

  • 3 900 000 000 доларів витратив Китай на підготовку до Олімпіади
  • 2900 спортсменів з усієї планети змагатимуться в Пекіні
  • 95 країн візьмуть участь в зимових Іграх-2022
  • 6 годин становить різниця в часі між Україною і Китаєм (UTC+8)
  • 3 китайські міста приймуть змагання (Пекін, Яньцин, Чжянцзякоу)

Нагадаємо, що Україна оголосила дует прапороносців олімпійської команди на церемонії відкриття Ігор у Пекіні. Ними стали Олександр Абраменко та Олександра Назарова.

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