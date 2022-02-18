Олимпиада-2022: швейцарцы триумфовали в мужском ски-кроссе

На Олимпиаде закончились мужские соревнования по ски-кроссу. Олимпийское "золото" получил швейцарец Райан Регез.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финальном заезде приняли участие четыре фристайлиста. За победу соперничали швед, представитель ОКР и два швейцарца.
Лучшими оказались, как раз швейцарцы. Первым стал Райан Регез. А второе место занял его соотечественник Алекс Фива. На третьей позиции финишировал спортсмен из ОКР – Сергей Ридзик.
Биатлонистка из Франции Жустин Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте, украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.
Добавим, что китаянка завоевала "золото" в лыжном хафпайпе.
Также, вы можете просмотреть итоги дня 17 февраля и медальный зачет.