Олимпиада-2022: в шорт-треке "золото" завоевала итальянка

На Олимпийских играх прошел финал в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на дистанции в 500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финальном забеге приняли участие пять спортсменок из пяти разных стран.
Без награды остались представительницы Китая и Бельгии.
В то же время выиграли медали Олимпийских игр:
"золото" – Арианна Фонтана (Италия) – 42,488
"серебро" – Сюзанне Схюллтинг (Нидерланды) – 42,559
"бронза" – Ким Бутен (Канада) – 42,724
Напомним, что определилась Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту среди женщин на дистанции в 1500 метров.