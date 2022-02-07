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Олимпиада-2022: в шорт-треке "золото" завоевала итальянка

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошел финал в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на дистанции в 500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финальном забеге приняли участие пять спортсменок из пяти разных стран.

Без награды остались представительницы Китая и Бельгии.

В то же время выиграли медали Олимпийских игр:

"золото" – Арианна Фонтана (Италия) – 42,488

"серебро" – Сюзанне Схюллтинг (Нидерланды) – 42,559

"бронза" – Ким Бутен (Канада) – 42,724

Напомним, что определилась Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту среди женщин на дистанции в 1500 метров.

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