Олімпіада-2022: у шорт-треку "золото" здобула італійка

На Олімпійських іграх відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку серед жінок на дистанції в 500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фінальному забігу взяли участь п’ять спортсменок з п’яти різних країн.
Без нагороди залишились представниці Китаю та Бельгії.
Натомість виграли медалі Олімпійських ігор:
"золото" – Аріанна Фонтана (Італія) – 42,488
"срібло" – Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди) – 42,559
"бронза" – Кім Бутен (Канада) – 42,724
Нагадаємо, що визначилась Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції в 1500 метрів.