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Олимпиада-2022: онлайн трансляция церемонии открытия зимних Игр в Пекине

Автор: Антон Федорцив

Зимние Олимпийские игры 2022 года официально начнутся с церемонии открытия 4 февраля. Она пройдет на "Национальном стадионе" в Пекине.

Когда и где смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр, подскажет РБК-Украина.

Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию церемонии можно непосредственно в этой новости.

В прямом эфире церемонию открытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартует в 13:12.

Как будет проходить церемония открытия зимней Олимпиады

Основные детали торжеств организаторы держат в тайне. Известно, что постановкой церемонии занимался знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу. Он подготовил шоу ориентировочно на 100 минут и привлек около 3 тысяч артистов.

Именно Имоу готовил церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Поскольку тогда не было коронавирусных ограничений, то масштаб праздника был больше. Сокращенный вариант шоу завершат эффектные фейерверки.

Традиционное шествие команд с государственными флагами и зажжение олимпийского огня запланированы под конец церемонии. Украина на Олимпиаде-2022 будет соревноваться в 12-ти дисциплинах. Представят государство 45 спортсменов.

Ключевые цифры зимних Олимпийских игр 2022 года

  • 3 900 000 000 долларов потратил Китай на подготовку к Олимпиаде
  • 2900 спортсменов со всей планеты будут соревноваться в Пекине
  • 95 стран примут участие в зимних Играх-2022
  • 6 часов составляет разница во времени между Украиной и Китаем (UTC +8)
  • 3 китайских города примут соревнования (Пекин, Яньцин, Чжянцзякоу)

Отметим, что сборная Украины по биатлону определилась с составом команды на смешанную эстафету.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимней Олимпиады в Пекине.

Кроме того, НОК Украины выбрал двух знаменосцев команды на церемонии открытия Игр-2022.

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Олимпиада