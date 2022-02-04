Олимпиада-2022: онлайн трансляция церемонии открытия зимних Игр в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года официально начнутся с церемонии открытия 4 февраля. Она пройдет на "Национальном стадионе" в Пекине.
Когда и где смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр, подскажет РБК-Украина.
Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию церемонии можно непосредственно в этой новости.
В прямом эфире церемонию открытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартует в 13:12.
Основные детали торжеств организаторы держат в тайне. Известно, что постановкой церемонии занимался знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу. Он подготовил шоу ориентировочно на 100 минут и привлек около 3 тысяч артистов.
Именно Имоу готовил церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Поскольку тогда не было коронавирусных ограничений, то масштаб праздника был больше. Сокращенный вариант шоу завершат эффектные фейерверки.
Традиционное шествие команд с государственными флагами и зажжение олимпийского огня запланированы под конец церемонии. Украина на Олимпиаде-2022 будет соревноваться в 12-ти дисциплинах. Представят государство 45 спортсменов.
Отметим, что сборная Украины по биатлону определилась с составом команды на смешанную эстафету.
Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимней Олимпиады в Пекине.
Кроме того, НОК Украины выбрал двух знаменосцев команды на церемонии открытия Игр-2022.