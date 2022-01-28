Олимпиада-2022. МОК запретил публиковать фото с соревнований: список правил 

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал правила публикаций в соцсетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине. Которыми, в частности, запрещается распространять фото или видео с мест проведения соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МОК.
Согласно правилам МОК, запрещается публиковать в сети аудио - и видеозаписи сделанные в следующих зонах:
Кроме этого запрещено распространять материалы сделанные на Олимпиаде с коммерческой или рекламной целью (кроме случаев, указанных в документе "Коммерческие возможности для участников" МОК, например, в связи с официальными вещательными компаниями и спонсорами).
Вместе с тем, спортсменам запрещено выступать в роли представителей медиа.
Указано, что в случае нарушений этих правил, участники Игр должны будут удалить материалы из соцсетей. Также МОК или национальный олимпийский комитет может принять дополнительные меры.
Разрешается:
Однако, запрещается делиться записями, сделанными в местах проведения соревнований, в служебных зонах или зонах ограниченного доступа.
Напомним, украинских спортсменов призвали избегать любых контактов с российскими представителями во время проведения Олимпийских игр в Пекине. Такие рекомендации связывают с тем, чтобы не допустить никаких провокаций.