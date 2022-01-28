Олімпіада-2022. МОК заборонив публікувати фото зі змагань: список правил 

Список заборон

Згідно з правилами МОК, забороняється публікувати у мережі аудіо- та відеозаписи зроблені в наступних зонах:

"місця проведення змагань" - це зони проведення спортивних змагань або церемоній (включаючи церемонію відкриття та закриття, а також зони для тренувань та практики);

- це зони проведення спортивних змагань або церемоній (включаючи церемонію відкриття та закриття, а також зони для тренувань та практики); "службові зони" - це зони, які призначені для підтримки проведення Олімпійських ігор, куди не допускаються глядачі, у тому числі зони тільки для атлетів та тренерів;

- це зони, які призначені для підтримки проведення Олімпійських ігор, куди не допускаються глядачі, у тому числі зони тільки для атлетів та тренерів; "зони обмеженого доступу" - це поліклініка, лікарня для пацієнтів з COVID-19, станція допінг-контролю, фітнес-центр, їдальні, центр збору зразків та житлові зони інших олімпійських команд.

Крім цього заборонено поширювати матеріали зроблені на Олімпіаді з комерційною чи рекламною метою (крім випадків, зазначених у документі "Комерційні можливості для учасників" МОК, наприклад, у зв'язку з офіційними мовними компаніями та спонсорами).

Разом з тим, спортсменам заборонено виступати у ролі представників медіа.

Зазначено, що у випадку порушень цих правил, учасники Ігор повинні будуть видалити матеріали із соцмереж. Також МОК або національний олімпійський комітет може вжити додаткових заходів.

Дозволяється:

робити фотографії (з використанням непрофесійного обладнання) на Іграх;

атлетам та акредитованим особам робити фотографії, записувати аудіо чи відео та ділитися ними в особистих облікових записах.

Однак, забороняється ділитися записами, зробленими у місцях проведення змагань, у службових зонах чи зонах обмеженого доступу.