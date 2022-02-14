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Олимпиада-2022: китаянка выиграла "золото" в лыжной акробатике

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошел женский финал во фристайле в дисциплине лыжная акробатика.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В квалификации принимала участие украинка Ольга Полюк, но заняла 22-е место и не вышла в финал. Еще одна украинка Анастасия Новосад пропустила соревнование из-за положительного теста на коронавирус.

А в финале приняло участие шесть фристайлисток.

Лучший результат показала хозяйка соревнований Сюй Ментао. Для 31-летней китаянки это вторая медаль в Пекине, ранее она выиграла серебро в командных соревнованиях.

Результаты лыжной акробатики:

  1. Сюй Ментао (Китай) – 108,61
  2. Анна Гуськова (Беларусь) – 107,95
  3. Меган Ник (США) – 93,7

Напомним, что сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету.

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