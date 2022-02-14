Олімпіада-2022: китаянка виграла "золото" в лижній акробатиці

В кваліфікації брала участь українка Ольга Полюк, але вона зайняла 22-е місце та не вийшла у фінал. Ще одна українка Анастасія Новосад пропустила змагання через позитивний тест на коронавірус.

А у фіналі взяло участь шість фрістайлісток.

Найкращий результат показала господарка змагань Сюй Ментао. Для 31-річної китаянки це друга медаль в Пекіні, раніше вона виграла "срібло" в командних змаганнях.

Результати лижної акробатики: