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Олімпіада-2022: китаянка виграла "золото" в лижній акробатиці

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбувся жіночий фінал у фрістайлі в дисципліні лижна акробатика.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В кваліфікації брала участь українка Ольга Полюк, але вона зайняла 22-е місце та не вийшла у фінал. Ще одна українка Анастасія Новосад пропустила змагання через позитивний тест на коронавірус.

А у фіналі взяло участь шість фрістайлісток.

Найкращий результат показала господарка змагань Сюй Ментао. Для 31-річної китаянки це друга медаль в Пекіні, раніше вона виграла "срібло" в командних змаганнях.

Результати лижної акробатики:

  1. Сюй Ментао (Китай) – 108,61
  2. Анна Гуськова (Білорусь) – 107,95
  3. Меган Нік (США) – 93,7

Нагадаємо, що збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету.

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