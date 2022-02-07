UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпиада 2022: в гигантском слаломе победила шведская горнолыжница

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в дисциплине гигантский слалом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На старт соревнований вышло 59 спортсменок, но финишировать смогли только 49 горнолыжниц.

В список финишировавших вошла и украинская спортсменка Анастасия Шепиленко. Она показала результат 2:12,33 и заняла 39 место.

Медали в гигантском слаломе выиграли:

"золото" – Сара Гектор (Швеция) – 1:55,69

"серебро" – Федерика Бриньоне (Италия) – 1:55,97

"бронза" – Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1:56,41

Напомним, что состоялся финал в мужском скоростном спуске.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2022