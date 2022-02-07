Олимпиада 2022: в гигантском слаломе победила шведская горнолыжница

На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в дисциплине гигантский слалом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На старт соревнований вышло 59 спортсменок, но финишировать смогли только 49 горнолыжниц.
В список финишировавших вошла и украинская спортсменка Анастасия Шепиленко. Она показала результат 2:12,33 и заняла 39 место.
Медали в гигантском слаломе выиграли:
"золото" – Сара Гектор (Швеция) – 1:55,69
"серебро" – Федерика Бриньоне (Италия) – 1:55,97
"бронза" – Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1:56,41
Напомним, что состоялся финал в мужском скоростном спуске.