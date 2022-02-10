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Олимпиада 2022: австрийский горнолыжник победил в комбинации, украинец Ковбаснюк финишировал в топ-15

Автор: Андрей Вырва

Состоялись мужские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине комбинация.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В комбинации спортсмены должны проехать сначала скоростной спуск, а затем – слалом.

В финале приняло участие 29 спортсменов, однако преодолели дистанцию ​​в обеих дисциплинах всего 17 горнолыжников.

Среди финишировавших был и украинец Иван Ковбаснюк, занявший высокое 14-е место. Для украинских горнолыжников это лишь второе попадание в топ-15 в истории выступлений на Олимпиадах.

Олимпийским чемпионом в комбинации стал австриец Йоханнес Штрольц. Для 29-летнего австрийца это первая в карьере олимпийская награда. Любопытно, что его отец Губерт Штрольц побеждал в комбинации на Олимпиаде в 1988 году.

Результаты горнолыжной комбинации:

  1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2:31,43
  2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – 2:32,02
  3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 2:32,11

Напомним, что состоялись женские соревнования по сноубордингу в дисциплине хафпайп.

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