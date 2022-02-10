Олимпиада 2022: австрийский горнолыжник победил в комбинации, украинец Ковбаснюк финишировал в топ-15

Состоялись мужские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине комбинация.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В комбинации спортсмены должны проехать сначала скоростной спуск, а затем – слалом.
В финале приняло участие 29 спортсменов, однако преодолели дистанцию в обеих дисциплинах всего 17 горнолыжников.
Среди финишировавших был и украинец Иван Ковбаснюк, занявший высокое 14-е место. Для украинских горнолыжников это лишь второе попадание в топ-15 в истории выступлений на Олимпиадах.
Олимпийским чемпионом в комбинации стал австриец Йоханнес Штрольц. Для 29-летнего австрийца это первая в карьере олимпийская награда. Любопытно, что его отец Губерт Штрольц побеждал в комбинации на Олимпиаде в 1988 году.
Результаты горнолыжной комбинации:
Напомним, что состоялись женские соревнования по сноубордингу в дисциплине хафпайп.