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Олимпиада-2020: украинские гимнасты заняли 7 место

Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла седьмое место. Призер Лондона-2012 Игорь Радивилов не смог повторить успех ни в индивидуальном, ни в командном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что сборная по спортивной гимнастике заняла седьмое место по итогам финальных соревнований командного многоборья. Команда в составе Ильи Ковтуна, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Игоря Радивилова по итогам выступлений в шести видах набрала 246,394 балла.

Но выступления украинских гимнастов еще будут в Токио. В частности, Илья Ковтун и Петр Пахнюк будут соревноваться в финале индивидуального многоборья. Кроме того, Пахнюк отобрался и в финальные соревнования в упражнениях на параллельных брусьях.

Отметим, в командном многоборье олимпийское золото взяли россияне.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская тяжелоатлетка заняла 5 место на дебютных Олимпийских играх.

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гимнастикаТокиоОлимпиада 2020