Олімпіада-2020: українські гімнасти посіли 7 місце

На Олімпіаді-2020 в Токіо чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла сьоме місце. Призер Лондона-2012 Ігор Радивілов не зміг повторити успіх ані в індивідуальному, ані в командному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що збірна зі спортивної гімнастики посіла сьоме місце за підсумками фінальних змагань командного багатоборства. Команда у складі Іллі Ковтуна, Євгена Юденкова, Петра Пахнюка та Ігоря Радивілова за підсумками виступів у шести видах набрала 246,394 бали.

Але виступи українських гімнастів ще будуть в Токіо. Зокрема, Ілля Ковтун та Петро Пахнюк змагатимуться у фіналі індивідуального багатоборства. Крім того, Пахнюк відібрався і до фінальних змагань у вправах на паралельних брусах.

Відзначимо, в командному багатоборстві олімпійське золото взяли росіяни.