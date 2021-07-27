Олимпиада 2020: украинская боксерша Лысенко выиграла бой и прошла в четвертьфинал

Украинская боксерша Анна Лысенко выиграла первый бой на Олимпийских играх-2020. Она выступает в весовой категории до 69 килограмм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
Лысенко одержала убедительную победу и таким образом оказалась в четвертьфинале.
"Безоговорочная победа Анны Лысенко! Украинская боксерша, выступающая в весовой категории до 69 кг, единогласным решением судей - 5:0 побеждает соперницу из Марокко и выходит в 1/4 финала на Олимписйьких играх в Токио-2020", - сообщили в НОК.
Напомним, в боксе украинскую олимпийскую сборную представляют Николай Буценко (Харьковская область), Цотне Рогава (Одесская область), Ярослав Харциз (Харьковская область), Александр Хижняк (Полтавская область), Анна Лысенко (Киевская область).
Расписание соревнований на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.