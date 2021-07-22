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Олимпиада-2020: где и когда смотреть

Автор: Анастасия Рокитна

Церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Официальным траслятором Олимпиады в Украине является телеканал "UA:Перший".

Где смотреть олимпиаду, в материале РБК-Украина.

Посмотреть Олимпиаду-2020 на платформе "Суспільне Спорт".

Трансляции утренних сессий соревнований стартует в 3:00 по киевскому времени. Утренняя программа "Студия Токио-2020" начинается в 10:30.

Кроме того запланированы:

11:00 - трансляции дневных сессий Олимпиады;

16:00 - итоги дня (ведет Дмитрий Лазуткин, эксперт - бывшая гимнастка сборной Украины Анна Ризатдинова);

18:30-21:00 - повтор утренней сессии соревнований;

21:35 - ежедневный дайджест "День Олимпийских игр";

22:00 - повтор дневной сессии Олимпиады.

Игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их перенесли на один год. Название "Олимпиада-2020" решили оставить.

На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Подробнее о расписании соревнования Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.

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