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Олімпіада-2020: де і коли дивитися

Автор: Анастасія Рокитна

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні у п'ятницю, 23 липня. Офіційним траслятором Олімпіади в Україні є телеканал "UA:Перший".

Де дивитися олімпіаду, в матеріалі РБК-Україна

Подивитися Олімпіаду-2020 на платформі "Суспільне Спорт".

Трансляції ранкових сесій змагань стартує о 3:00 за київським часом. Ранкова програма "Студія Токіо-2020" починається о 10:30.

Крім того заплановані:

11:00 - трансляції денних сесій Олімпіади;

16:00 - підсумки дня (веде Дмитро Лазуткін, експерт - колишня гімнастка збірної України Анна Різатдінова);

18:30-21:00 - повтор ранкової сесії змагань;

21:35 - щоденний дайджест "День Олімпійських ігор";

22:00 - повтор денної сесії Олімпіади.

Ігри в Токіо повинні були відбутися в 2020 році, але через коронавірус їх перенесли на один рік. Назву "Олімпіада-2020" вирішили залишити.

На Іграх будуть представлені 33 види спорту (українці боротимуться за нагороди в 25 з них). Детальніше про розклад змагання Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.

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