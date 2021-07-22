Олімпіада-2020: де і коли дивитися

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні у п'ятницю, 23 липня. Офіційним траслятором Олімпіади в Україні є телеканал "UA:Перший".
Де дивитися олімпіаду, в матеріалі РБК-Україна
Подивитися Олімпіаду-2020 на платформі "Суспільне Спорт".
Трансляції ранкових сесій змагань стартує о 3:00 за київським часом. Ранкова програма "Студія Токіо-2020" починається о 10:30.
Крім того заплановані:
11:00 - трансляції денних сесій Олімпіади;
16:00 - підсумки дня (веде Дмитро Лазуткін, експерт - колишня гімнастка збірної України Анна Різатдінова);
18:30-21:00 - повтор ранкової сесії змагань;
21:35 - щоденний дайджест "День Олімпійських ігор";
22:00 - повтор денної сесії Олімпіади.
Ігри в Токіо повинні були відбутися в 2020 році, але через коронавірус їх перенесли на один рік. Назву "Олімпіада-2020" вирішили залишити.
На Іграх будуть представлені 33 види спорту (українці боротимуться за нагороди в 25 з них). Детальніше про розклад змагання Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.