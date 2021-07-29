Олимпиада-2020: Сборная Австралии по легкой атлетике отправлена на карантин

Олимпийская команда Австралии по легкой атлетике отправлена в изоляцию. Это произошло после контакта с зараженным коронавирусом спортсменом.

"Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах в качестве меры предосторожности после того, как стало известно о положительном результате теста на коронавирус члена сборной США по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

Решение о срочной изоляции 63 человек было принято руководством сборной после подтверждения диагноза COVID-19 у чемпиона мира по прыжкам с шестом американца Сэма Кендрикса, который ранее тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом.