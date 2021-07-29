UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпиада-2020: Сборная Австралии по легкой атлетике отправлена на карантин

Автор: Анастасия Рокитна

Олимпийская команда Австралии по легкой атлетике отправлена в изоляцию. Это произошло после контакта с зараженным коронавирусом спортсменом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Australian.

"Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах в качестве меры предосторожности после того, как стало известно о положительном результате теста на коронавирус члена сборной США по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

Решение о срочной изоляции 63 человек было принято руководством сборной после подтверждения диагноза COVID-19 у чемпиона мира по прыжкам с шестом американца Сэма Кендрикса, который ранее тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом.

Напомним, число заражений коронавирусом в Токио бьет рекорды.

Отметим, на Олимпиаде в Токио зафиксировали новые COVID-случаи среди спортсменов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020Австралия