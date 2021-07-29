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Олімпіада-2020: Збірна Австралії з легкої атлетики відправлена на карантин

Автор: Анастасія Рокитна

Олімпійська команда Австралії з легкої атлетики відправлена в ізоляцію. Це сталося після контакту із зараженим коронавірусом спортсменом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Australian.

"Члени збірної Австралії з легкої атлетики на Олімпійських Іграх в Токіо ізолюються в своїх кімнатах в якості запобіжного заходу після того, як стало відомо про позитивний результат тесту на коронавірус члена збірної США з легкої атлетики", - йдеться в повідомленні.

Рішення про термінову ізоляцію 63 осіб було прийнято керівництвом збірної після підтвердження діагнозу COVID-19 у чемпіона світу зі стрибків з жердиною американця Сема Кендрікса, який раніше тренувався разом з австралійським стрибуном Кертісом Маршаллом.

Нагадаємо, кількість заражень коронавірусом в Токіо б'є рекорди.

Зазначимо, на Олімпіаді в Токіо зафіксували нові випадки коронавірусу серед спортсменів.

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Олімпіада 2020Австралия