Олімпіада-2020: Збірна Австралії з легкої атлетики відправлена на карантин

Олімпійська команда Австралії з легкої атлетики відправлена в ізоляцію. Це сталося після контакту із зараженим коронавірусом спортсменом.

"Члени збірної Австралії з легкої атлетики на Олімпійських Іграх в Токіо ізолюються в своїх кімнатах в якості запобіжного заходу після того, як стало відомо про позитивний результат тесту на коронавірус члена збірної США з легкої атлетики", - йдеться в повідомленні.

Рішення про термінову ізоляцію 63 осіб було прийнято керівництвом збірної після підтвердження діагнозу COVID-19 у чемпіона світу зі стрибків з жердиною американця Сема Кендрікса, який раніше тренувався разом з австралійським стрибуном Кертісом Маршаллом.