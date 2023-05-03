Олігарху Усманову заборонили в'їзд до Британії за півроку до запровадження санкцій, - ЗМІ

"Ця заборона, яка, як мовиться в листі, була особисто направлена тодішнім міністром внутрішніх справ Британії Пріті Пателом, була введена за шість місяців до того, як Усманов потрапив під санкції після нападу РФ на Україну", - йдеться у матеріалі.

Про існування його заборони на поїздки було відомо раді директорів ФК "Евертона", але досі про це не було відомо публічно.

На момент видання листа його 26-річний племінник Сарвар Ісмаїлов входив до ради директорів "Евертона", а компанії Усманова мали контракти, за якими футбольний клуб отримував десятки мільйонів через низку спонсорських угод.

The Guardian пише, що після того, як Міністерство внутрішніх справ Британії заборонило йому в'їзд до країни, у березні 2022 року Міністерство закордонних справ Великобританії наклало на Усманова санкції після початку збройної агресії РФ проти України.