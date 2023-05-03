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Олигарху Усманову запретили въезд в Британию за полгода до введения санкций, - СМИ

Фото: российский олигарх Алишер Усманов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство внутренних дел Британии в сентябре 2021 года решило не впускать российского олигарха Алишера Усманова, так как его визит не считался способствующим общественному благу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Этот запрет, который, как говорится в письме, был лично направлен тогдашним министром внутренних дел Британии Прити Пателом, был введен за шесть месяцев до того, как Усманов попал под санкции после нападения РФ на Украину", - говорится в материале.

О существовании его запрета на поездки было известно совету директоров ФК "Эвертона", но до сих пор об этом не было известно публично.

На момент издания письма его 26-летний племянник Сарвар Исмаилов входил в совет директоров "Эвертона", а компании Усманова имели контракты, по которым футбольный клуб получал десятки миллионов из-за ряда спонсорских соглашений.

The Guardian пишет, что после того, как Министерство внутренних дел Британии запретило ему въезд в страну, в марте 2022 года Министерство иностранных дел Великобритании наложило на Усманова санкции после начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что следователи Федерального управления криминальной полиции Германии совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции Баварии провели обыски на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире футбольного клуба "Бавария" в Мюнхене.

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