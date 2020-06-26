Олигархи на карантине получали разрешения на авиаполеты за границу, - "Схемы"

Некоторые украинские олигархи и влиятельные политики продолжали совершать перелеты на частных самолетах и чартерах во время карантина из-за коронавируса. Они получали разрешения от Госавиаслужбы и СБУ.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Журналисты зафиксировали информацию о перелетах народных депутатов и олигархов Виктора Медведчука и Вадима Новинского, Валерия Хорошковского, Александра Ярославского, бизнес-партнеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В период карантина правительство запретило работу всех украинских аэропортов на принятие и отправление пассажиров - кроме двух: в Борисполе и Львове. Временно были закрыты "пункты пропуска через государственную границу для международных пассажирских перевозок, кроме осуществления перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий".

"То есть большинство украинских аэропортов должны остановить отправку и принятие пассажиров – но для отдельных чартеров и частных самолетов взлетную полосу все же открывали", - говорится в расследовании.

5 июня журналисты зафиксировали, как в аэропорт "Борисполь" из Вильнюса прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. 15 апреля депутат сообщал, что у него обнаружили коронавирус. Депутат сообщил журналистам, что разрешение на полеты ему дали "соответствующие инстанции" - Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, пограничная служба.

12 июня из Великобритании, которая на тот момент находилась в "красной зоне", в аэропорт "Борисполь" прилетел миллионер Валерий Хорошковский.

10 апреля "Схемы" засняли, как кортеж олигарха Игоря Коломойского выехал из "Борисполя" после того, как там приземлился самолет с Днепра.

Кроме того, журналисты обнаружили, что в период действия карантинных ограничений жена бывшего народного депутата Виталия Хомутынника Светлана смогла слетать в Германию на 8 дней и вернуться оттуда с пакетами элитных брендов.

Также 7 мая "Схемы" зафиксировали прилет из аэропорта "Ужгород" в аэропорт "Киев" (Жуляны) народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя", олигарха Виктора Медведчука с семьей.

Ранее сообщалось, что председатель политсовета "Оппозиционная платформа - за життя" Виктор Медведчук оказался партнером по бизнесу с бизнесменом Игорем Коломойским.