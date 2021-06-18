Олигархами не рождаются, необходимо бороться с причинами, - Николаенко

Деолигархизация в Украине должна побороть само явление олигархата и сделать невозможным появление новых его представителей, а не ограничиваться борьбой с конкретными фамилиями.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко во время брифинга в Верховной раде, комментируя законопроект "о честной политике и честной власти".

Проект разработали депутаты фракции "Батькивщина" как альтернативу президентскому закону о деолигархизации.

"Этот законопроект является кардинально другим. Поскольку мы понимаем, что олигархами никто не рождается, олигархами становятся и становятся в силу тех условий, которые государство позволяет и создает для крупного бизнеса. Поэтому мы предлагаем бороться не просто с конкретными фамилиями, а с этой бедой как явлением", - заявил Николаенко.

По его мнению, в вопросе очищения страны от олигархов необходима конкуренция идей - для разработки действительно действенных решений.

"Все точки зрения должны быть представлены и услышаны, поскольку каждый из нас представляет своего избирателя. И это совершенно справедливо, когда в такой важной и судьбоносной для страны тематике будет как можно больше предложений и наработок. Надеюсь, монобольшинство не будет вести себя, как обезьяна, которая никого не слышит и ничего не видит", - добавил он.

Николаенко выступил против "ручных карательных органов, которые в интересах той или иной политической силы будут определять, кто является правильным бизнесменом, а кто является олигархом". "Поэтому мы считаем, что как встречи, так и реестры должны контролировать и вести независимые структуры, независимые органы, и это предусмотрено в нашем законопроекте", - сообщил нардеп.

Среди прочего законопроект "О честной политике и честной власти" предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство в части ограничения расходов на предвыборную агитацию.

Также документ предлагает вернуть открыть конкурсный отбор председателя Антимонопольного комитета - орган должен быть независим от воли президента, как это и предусмотрено Конституцией.

Кроме того, предусмотрены изменения в закон "О телевидении и радиовещании" по обеспечению паритетности доступа различных политических сил к СМИ. Еще проект содержит предохранители злоупотребления монопольным положением на экономических рынках.