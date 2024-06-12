ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Олейна" розпочинає благодійний проєкт "Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю"

Середа 12 червня 2024 09:35 promo
UA EN RU
"Олейна" розпочинає благодійний проєкт "Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю" Фото: "Олейна" розпочинає проєкт "Олейна – дітям. Готуємо з любов’ю" (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Торгова марка "Олейна" анонсувала початок нового соціального проєкту "Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю". Ініціатива реалізується у співпраці з благодійною організацією "Благодійний фонд Діти Героїв".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Проєкт триває з 1 травня 2024 по 31 грудня 2024 року і передбачає одразу декілька напрямків: щомісячне перерахування фонду благодійної допомоги на забезпечення нагальних потреб його підопічних та серію майстер-класів з професійними шеф-кухарами. Перший майстер-клас відбувся 1 червня 2024 року.

"Олейна" - бренд, який вже понад 25 років допомагає українцям готувати з любов’ю. Піклуючись про дітей, ми будуємо майбутнє сьогодні. Я щиро вірю в те, що вміння готувати - це не тільки базова навичка, яка допоможе піклуватися про себе і своїх близьких, а й можливість впоратися зі стресом через творчість, адже приготування їжі може бути цілющим та надихаючим процесом", - зазначила маркетинг менеджер ТМ "Олейна" Євгенія Роїк.

&quot;Олейна&quot; розпочинає благодійний проєкт &quot;Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю&quot;

За її словами, дружнє спілкування з однолітками і професійними кухарями під час майстер-класів може допомогти знайти себе, переключитись і отримати цінний досвід.

"Ми щиро вдячні нашому партнеру ТМ "Олейна" за ініціативу в проведенні серії майстер-класів для наших підопічних дітей в рамках проєкту "Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю". Ми сподіваємось, що ця програма стане важливою підтримкою для юних українців в сучасних реаліях. Для дітей, які втратили одного або обох батьків, вкрай важливо відчувати турботу та підтримку", - додала СЕО БФ "Діти Героїв" Тетяна Новицька.

В основі кожного майстер-класу – актуальність та сезонність страв. Зокрема, влітку майстер-класи присвячені стравам з використанням зелені, свіжих овочів, ягід та фруктів. Так, 1 червня у просторі кухні Miele (Київ) відбувся перший майстер-клас від зіркового шеф-кухаря, Ольги Рябенко, на якому готували піцу-галету, салат з яблуком та сирними кульками, морозиво-сорбет з полуницею.

"Лише кухар може додати душі до кожного рецепту. Кожна страва вийде неодмінно смачною, якщо готувати з любов’ю, - і в цьому сьогодні переконалися юні кухарі - учасники майстер-класу", - зазначила Ольга Рябенко.

&quot;Олейна&quot; розпочинає благодійний проєкт &quot;Олейна - дітям. Готуємо з любов’ю&quot;

Подробиці на oleina.ua

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Благодійна організація
NEWS
Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці
Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає