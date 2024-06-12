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"Олейна" начинает благотворительный проект "Олейна - детям. Готовим с любовью"

Среда 12 июня 2024 09:35 promo
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"Олейна" начинает благотворительный проект "Олейна - детям. Готовим с любовью" Фото: "Олейна" начинает проект "Олейна – детям. Готовим с любовью" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Торговая марка "Олейна" анонсировала начало нового социального проекта "Олейна – детям. Готовим с любовью". Инициатива реализуется в сотрудничестве с благотворительной организацией "Благотворительный фонд Дети Героев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект проходит с 1 мая 2024 по 31 декабря 2024 года и предусматривает сразу несколько направлений: ежемесячное перечисление фонда благотворительной помощи на обеспечение неотложных потребностей его подопечных и серию мастер-классов с профессиональными шеф-поварами. Первый мастер-класс прошел 1 июня 2024 года.

"Олейна" - бренд, уже более 25 лет помогающий украинцам готовить с любовью. Заботясь о детях, мы строим будущее сегодня. Я искренне верю в то, что умение готовить - это не только базовый навык, который поможет заботиться о себе и своих близких, но и справиться со стрессом через творчество, ведь приготовление пищи может быть целебным и вдохновляющим процессом", - отметила маркетинг менеджер ТМ "Олейна" Евгения Роик.

&quot;Олейна&quot; начинает благотворительный проект &quot;Олейна - детям. Готовим с любовью&quot;

По ее словам, дружеское общение со сверстниками и профессиональными поварами во время мастер-классов может помочь обрести себя, переключиться и получить ценный опыт.

"Мы искренне благодарны нашему партнеру ТМ "Олейна" за инициативу в проведении серии мастер-классов для наших подопечных детей в рамках проекта "Олейна - детям". Готовим с любовью". Мы надеемся, что эта программа станет важной поддержкой для юных украинцев в современных реалиях. Для детей, потерявших одного или обоих родителей, крайне важно чувствовать заботу и поддержку", - добавила СЕО БФ "Дети Героев" Татьяна Новицкая.

В основе каждого мастер-класса - актуальность и сезонность блюд. В частности, летом мастер-классы посвящены блюдам с использованием зелени, свежих овощей, ягод и фруктов. Так, 1 июня в пространстве кухни Miele (Киев) состоялся первый мастер-класс от звездного шеф-повара, Ольги Рябенко, на котором готовили пиццу-галету, салат с яблоком и творожными шариками, мороженое-сорбет с клубникой.

"Только повар может добавить души к каждому рецепту. Каждое блюдо получится непременно вкусным, если готовить с любовью, – и в этом сегодня убедились юные повара – участники мастер-класса", – отметила Ольга Рябенко.

&quot;Олейна&quot; начинает благотворительный проект &quot;Олейна - детям. Готовим с любовью&quot;

Подробности на oleina.ua

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