Олещук показав точну роботу мобільної групи по "Шахеду" (відео)

Українські захисники сьогодні, 8 червня, ефективно працювали по російських "Шахедах" у східних областях. З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука в Telegram.
Олещук оприлюднив відео роботи у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
На відео можна помітити, як мобільна вогнева група знищує ворожий дрон-камікадзе "Шахед" у нічних умовах.
Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, вночі росіяни вкотре намагалися вдарити по Україні своїми дронами-камікадзе "Шахед".
Загалом ворог запустив 13 своїх безпілотників із Курської області та мису Чауда (Крим). Українським захисникам вдалося збити дев'ять ворожих дронів.
Також окупанти запускали одну керовану авіаційну ракету Х-59, її збили.
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