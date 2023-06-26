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В Оленівці все ще залишаються українські військовополонені, - Лубінець

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованій Оленівці все ще залишаються українські військовополонені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець виданню ISLND TV.

Він зауважив, що окупанти перевозили українців невеликими групами по 20-25 осіб у різні установи.

"В Оленівці ще залишаються військовополонені... Робили все, щоб ми втратили з ними зв'язок. Але нам вдається отримувати інформацію, що там відбувається", - заявив Лубінець.

За його словами, знищення азовців в Оленівці розглядає як "публічну страту".

Нагадаємо, 29 липня пролунав вибух у колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок теракту загинули щонайменше 50 бійців.

22 серпня ООН створила групу для розслідування теракту, до якої увійшли міжнародні спеціалісти. Проте 5 січня генсек ООН Антоніу Гутерріш розформував комісію "через відсутність умов для спрямування місії на місце події".

Також президент України Володимир Зеленський запевнив, що теракт окупантів у Оленівці стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії.

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