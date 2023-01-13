Олексій Ковальов про блокчейн-індустрію та професійний спорт

Наприкінці літа 2022 WhiteBIT, найбільша європейська криптобіржа, стала провідним партнером турецького ФК «Трабзонспор». Щоб розуміти, що спільного між спортом і криптовалютою, треба знати, хто стоїть за прогресивними ідеями провідної криптобіржі Європи.



Співпраця WhiteBIT та ФК «Трабзонспор» розрахована на три роки. Лого WhiteBIT прикрашає футболки гравців під час національних матчів, а також під час тренувальних сесій. А спільні активності дають змогу шанувальникам клубу та біржі дізнатися більше про сучасні технології та професійний спорт, а також отримувати винагороди.

Як відомо, побудова емоційного зв'язку між улюбленим брендом й спортивною командою працює безвідмовно. Згідно з дослідженням 360iResearch, глобальний ринок спортивного спонсорства зріс до майже $80 млрд й зростає щороку на 3-4%.

У WhiteBIT з професійним спортом своя історія. Хоч досягнень у біржі чимало, як у ніші індустрії, так і у публічному полі, Олексій Ковальов, який наразі обіймає посаду віцепрезидента завжди по-особливому відзначає події, що є знаковими для нього особисто. Співпраця з провідними футбольними клубами світу — саме такий випадок.

«Футбол — це мистецтво. І не лише тому, що гра захоплює та тримає в напрузі. Справа радше у вмінні «грати без м’яча», відчувати команду на полі та постійно знаходитися у синхроні з іншими гравцями. За кожною перемогою стоїть клопітливий труд, і ми у WhiteBIT як ніхто це розуміємо. Зараз ми день за днем обігруємо суперників на іншому полі – на полі блокчейн-технологій. І все це було б неможливим без командної праці та шаленого драйву. Ось що нас об’єднує», — зазначає віцепрезидент WhiteBIT.

Закінчивши університет, Олексій з 2004 до 2007 року працював у місцевій ІТ-компанії на посаді DevOps-інженера (development operations). Успіхи розробника привабили великого харківського інтернет-провайдера, який запропонував співпрацю Олексію на цій самій посаді в період з 2008 до 2012 року. Наступні п’ять років Олексій присвятив full stack веброзробці у компанії з автоматизації розумних будинків. А перед приходом до WhiteBIT у 2019 році Олексій ще встиг попрацювати СЕО ІТ-компанії з розробки програмного забезпечення, а також блокчейн-архітектором.

Ще в дитинстві Олексій активно відвідував спортивні секції та брав участь у чемпіонатах. Ця наснага звʼязалася із захопленням індустрією блокчейн-технологій, адже в обох сферах потрібно постійно долати перешкоди. Чи є сьогоднішні співпраці WhiteBIT з найвпливовішими футбольними клубами несподіванкою? Це скоріше результат плідної роботи та жаги до нових випробувань. А здолавши їх, обов'язково з'являються інші, що і рухає індустрію вперед.