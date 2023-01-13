Алексей Ковалев о блокчейн-индустрии и профессиональном спорте

В конце лета 2022 года WhiteBIT, крупнейшая европейская криптобиржа, стала ведущим партнером турецкого ФК «Трабзонспор». Чтобы понимать, что общего между спортом и криптовалютой нужно знать, кто стоит за прогрессивными идеями ведущей криптобиржи Европы.

Сотрудничество WhiteBIT и ФК «Трабзонспор» рассчитано на три года. Логотип WhiteBIT украшает футболки игроков во время национальных матчей, а также во время тренировочных сессий. А совместные активности позволяют поклонникам клуба и биржи узнать больше о современных технологиях и профессиональном спорте, а также получать вознаграждения.

Как известно, построение эмоциональной связи между любимым брендом и спортивной командой работает безотказно. Согласно исследованию 360iResearch, глобальный рынок спортивного спонсорства вырос почти до $80 млрд и растет ежегодно на 3-4%.

У WhiteBIT с профессиональным спортом своя история. Хотя достижений в бирже немало, как в нише индустрии, так и в публичном поле, Алексей Ковалев, занимающий должность вице-президента всегда по-особому отмечает события, которые являются знаковыми для него лично. Сотрудничество с ведущими футбольными клубами мира — именно такой случай.

«Футбол — это искусство. И не только потому, что игра увлекает и держит в напряжении. Дело скорее в умении играть без мяча, чувствовать команду на поле и постоянно находиться в синхроне с другими игроками. За каждой победой стоит хлопотливый труд, и мы у WhiteBIT как никто это понимаем. Сейчас мы изо дня в день обыгрываем соперников на другом поле — на поле блокчейн-технологий. И все это было бы невозможно без командного труда и безумного драйва. Вот что нас объединяет», — отмечает вице-президент WhiteBIT.

Окончив университет, Алексей с 2004 по 2007 год работал в местной ИТ-компании в должности DevOps-инженера (development operations). Успехи разработчика привлекли крупного харьковского интернет-провайдера, который предложил сотрудничество Алексею на этом посту в период с 2008 до 2012 года. Следующие пять лет Алексей посвятил full stack веб-разработке в компании по автоматизации умных домов. Перед приходом к WhiteBIT в 2019 году Алексей еще успел поработать СЕО ИТ-компании по разработке программного обеспечения, а также блокчейн-архитектором.

Еще в детстве Алексей активно посещал спортивные секции и участвовал в чемпионатах. Это воодушевление связалось с увлечением индустрией блокчейн-технологий, ведь в обеих сферах нужно постоянно преодолевать препятствия. Есть ли сегодняшние сотрудничества WhiteBIT с самыми влиятельными футбольными клубами неожиданностью? Это скорее результат плодотворной работы и жажды новых испытаний. А одолев их, обязательно появляются другие, что и двигает индустрию вперед.