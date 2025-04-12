"Олександрія" втратила лідерів і очки в чемпіонських перегонах Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

УПЛ, 24-й тур

"Рух" – "Олександрія" – 1:1

Голи: Фаал, 66 – Мишньов, 43

Підопічні Руслана Ротаня могли сподіватись на осічку київського "Динамо" у грі з криворізьким "Кривбасом". Але кияни взяли свої три очки, тож "Олександрії" не було куди відступати.

На матч проти непоступливого "Руха" гості вийшли без свого головного форварда Олександра Філіппова, який отримав травму. А вже на початку гри у Львові проблеми виникли в іншого ключового виконавця команди – Безерри. Бразилець почав накульгувати і вже 17-й хвилині був замінений на Джевані.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Але "Олександрія" зуміла вижати з нього максимум. Під завісу тайму Мишньову вдався удар із середньої дистанції, до якого кіпер "Руха" Ледвій явно був не готовий.

Спроба гостей після перерви зіграти від результату ні до чого хорошого не призвела. "Рух" активно шукав ключі до воріт Єрмакова і зрештою їх знайшов. Спрацював джокер Віталія Пономарьова – Фаал. Гамбієць на 64-й хвилині вийшов на заміну, а вже на 66-й забив гол, замкнувши скидку головою від Карабіна.

"Олександрія" у порівнянні з попередніми матчами виглядала якось дезорганізовано. Бажання перемогти було, але не проглядалось завдяки чому команда може це зробити. Звісно не вистачало попереду Філіппова, а на фланзі – Безерри. Але для команди, яка претендує на чемпіонство, це не може бути виправданням.

"Олександрія", маючи 54 пункти в активі, відстає від "Динамо" вже на 6 балів. У "Шахтаря" 50 очок і один матч у запасі.