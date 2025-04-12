"Александрия" потеряла лидеров и очки в чемпионской гонке Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 24-й тур

"Рух" - "Александрия" - 1:1

Голы: Фаал, 66 - Мишнев, 43

Подопечные Руслана Ротаня могли надеяться на осечку киевского "Динамо" в игре с криворожским "Кривбассом". Но киевляне взяли свои три очка, поэтому "Александрии" не было куда отступать.

На матч против неуступчивого "Руха" гости вышли без своего главного форварда Александра Филиппова, который получил травму. А уже в начале игры во Львове проблемы возникли у другого ключевого исполнителя команды - Безерры. Бразилец начал прихрамывать и уже 17-й минуте был заменен на Джевани.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Но "Александрия" сумела выжать из него максимум. Под занавес тайма Мишневу удался удар со средней дистанции, к которому кипер "Руха" Ледвий явно был не готов.

Попытка гостей после перерыва сыграть от результата ни к чему хорошему не привела. "Рух" активно искал ключи к воротам Ермакова и в конце концов их нашел. Сработал джокер Виталия Пономарева - Фаал. Гамбиец на 64-й минуте вышел на замену, а уже на 66-й забил гол, замкнув скидку головой от Карабина.

"Александрия" по сравнению с предыдущими матчами выглядела как-то дезорганизованно. Желание победить было, но не просматривалось благодаря чему команда может это сделать. Конечно не хватало впереди Филиппова, а на фланге - Безерры. Но для команды, которая претендует на чемпионство, это не может быть оправданием.

"Александрия", имея 54 пункта в активе, отстает от "Динамо" уже на 6 баллов. У "Шахтера" 50 очков и один матч в запасе.