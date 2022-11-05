"Олександрія" розтрощила "Колос" у матчі Прем'єр-ліги з трьома пенальті

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Олександрія" – "Колос" – 4:1

Голи: Рибалка, 8, 69 (пенальті), Третьяков, 61 (пенальті), 73 – Оріховський, 53 (пенальті)

На Кіровоградщині господарі проявили активність зі стартових хвилин. Першу нагоду "жовто-чорні" змарнували на 7-й хвилині. Це Демченко готував удар після виносу з карної суперника, але пробив поруч зі стійкою. Та вже наступна атака стала гольовою.

Після чергового прориву в карну зони "Колос", здавалося, відбився, але м'яч відскочив до Рибалки, і досвідчений хавбек із льоту більярдним пострілом метрів із 25-ти ввігнав сферу точнісінько під стійку воріт – Волинець був безсилим.

Через кілька хвилин "Олександрія" ледь не подвоїла перевагу. Калітвінцев пробив лівою з-за меж штрафного та влучив у стійку. Згодом почав пристрілку й Ковалець. Спершу хавбек замахом прибрав оборонця у межах штрафного й пробив повз ворота, а потім не зміг переграти голкіпера після прострілу.

Натомість старт другого тайму був за "Колосом". І вже в дебюті гості отримали свій шанс, коли м'яч влучив у руку Бабогло, і арбітр призначив пенальті. Оріховський зумів реалізувати одинадцятиметровий, хоча Білик був дуже близький до сейву, та змусив "Олександрію" розпочинати заново.

Господарі перехопили ініціативу та організували три м'ячі за 12 хвилин. Спершу Третьяков упевнено реалізував пенальті за гру рукою тепер у карній зоні "хліборобів". Згодом Мілько збив Мірошніченко після фінтів на лінії штрафного, а з 11-метрової позначки точно пробив Рибалка.

Нарешті на 73-й хвилині "жовто-чорні" забили з гри. Постріл Калітвінцева зі середньої дистанції заблокували оборонці, м'яч підхопив Кожушко, але з двох спроб переграти Волинця не зумів. На щастя господарів, м'яч відскочив до Третьякова і капітан "Олександрії" фактично заштовхав сферу за лінію.

Довівши рахунок до розгромного, підопічні Юрія Гури впевнено відіграли фінальні хвилини. Олександрійці не надали "Колосу" жодного шансу відігратися і оформили вже шосту перемогу в сезоні. "Жовто-чорні" закріпилися на 4-му місці в УПЛ (20 очок).