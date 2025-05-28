"Олександрія" розбігається: лідер попрощався з командою після історичного "срібла"

Глава завершена

У своєму дописі в соцмережі 28-річний португальський захисник підсумував сезон, який став найуспішнішим в історії клубу, та попрощався з командою.

"Незабутній сезон добігає кінця – шлях, сповнений наполегливості, витримки та історичного досягнення: ми здобули друге місце – найкращий результат в історії "Олександрії". Для мене було честю бути частиною цієї команди й зробити свій внесок у цю віху… Хоч ця глава завершена, прагнення до нових вершин залишається", - написав футболіст.

Кампуш поповним склад "Олександрії" у січні 2024 року, коли перейшов з хорватського клубу "Рудеш". За даними Transfermarkt, сума відступних склала 100 000 євро.

Він став важливою фігурою в команди, яка несподівано завершила чемпіонат України на другому місці, здобувши право виступити в єврокубках. Португалець зіграв за "містян" в 41 матчі, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

Куди йде Кампуш: є цікавий варіант

Контракт Кампуша з "Олександрією" діє до 30 червня 2025 року. Клуб пропонував португальцю пролонгацію, але той відмовився.

Відомо, що взимку український клуб отримав вигідну пропозицію на гравця: одна з команд Японії була готова заплатити за трансфер близько 400 тисяч євро. Але "містяни", які боролися за чемпіонство, вирішили зберегти гравця.

Зараз інтерес до Кампуша, вже як вільного агента, проявляють кілька європейських команд, а також один клуб із української Прем'єр-ліги.

Скоріш за все, відхід Кампуша – стане не єдиною кадровою втратою "Олександрії" після завершення сезону. Дуже велика вірогідність того, що клуб залишить й головний тренер Руслан Ротань. Фахівця та його тренерський штаб зараз активно сватають у житомирське "Полісся". Не виключено, що й Кампуш разом з тренером стане частиною "зграї".