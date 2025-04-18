"Олександрія" без проблем здолала "Ворсклу" на старті чергового туру УПЛ

УПЛ. 25-й тур

"Ворскла" – "Олександрія" – 1:3

Голи: Ндукве, 74 – Ковалець, 7, Цара, 36, 45+1

Матч, який мав розпочатися о 13:00, декілька разів відкладався через повітряні тривоги. Зрештою футболісти вийшли на поле більш ніж на годину пізніше запланованого. Але команди встигли зіграти лише шість хвилин, як знов пролунала сирена.

Пауза тривала недовго і приблизно через 20 хвилин команди повернулися до гри. І одразу м'яч опинився у воротах ворсклян: після подачі кутового метрів з 25-ти потужно "вистрелив" Мішньов, влучив у стійку, але на добиванні першим був Ковалець.

До перерви гості довели рахунок до розгромного. Дубль оформив Цара: спочатку албанець відгукнувся на пас Козака, а в компенсований до першого тайму час в нього влучив м'яч, який намагався винести захисник господарів Крупський. Для Цари, якій підсилив склад "Олександрії" зимою, це були перші голи в УПЛ.

Якщо коротко описати стартову половину гри, то "Олександрія", не маючи значної переваги, просто реалізувала свої моменти. "Ворскла" у свою чергу нічого біля воріт суперника не створила.

Лише у другому таймі, коли команда Руслана Ротаня дозволила собі заспокоїтися, полтавці почали сміливіше грати в атаці. Зрештою відіграли один гол зусиллями Ндукве. Але це було все, на що вони спромоглися.

"Олександрія", маючи 57 пунктів, у таблиці УПЛ йде другою. Команда скоротила відставання від "Динамо" до трьох очок, та на чотири відірвалася від третього "Шахтаря". Проте динамівці та "гірники" зіграють свої матчі 25-го туру пізніше. Натомість "Ворскла" застрягла у зоні вильоту: з 21 балом перебуває на 14-й позиції.