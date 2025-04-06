"Олександрія" перемогою над "Кривбасом" відкрила день лідерів в УПЛ

УПЛ, 23-й тур

"Олександрія" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Безерра, 57

Футболісти "Кривбаса" вийшли на матч з табличками на яких були вказані імена загиблих під час ракетної атаки на Кривий Ріг. Перед грою присутні на стадіоні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про жертви теракту РФ.

Сама гра проходила у важких умовах. Дощ настільки рясно змочив футбольне поле, що м'яч застрягав у воді, а футболісти були змушені грати у такому собі міні-басейні. Звичайно за такої ситуації сподіватися на яскраву атакуючу гру не доводилося. Залите водою поле унеможливило комбінаційну гру, тому мінімальні моменти виникали лише після стандартів.

У першому таймі трохи активнішими були господарі, проте без особливої гостроти. Ближче до перерви біля воріт "Кривбаса" виник епізод, який міг змінити гру. Шепелєв вискакував віч-на-віч з голкіпером гостей, коли його рукою затримав Конате. Подія відбулась за межами штрафного, тому про пенальті мова не йшла. Але малійський легіонер цілком міг "напрацювати" на червону картку, та залишити команду Юрія Вернидуба у меншості. Втім, головний арбітр Олександр Шандор після консультації з колегами на VAR вирішив обійтися без суворих санкцій.

У другому таймі трохи розпогодилось, виглянуло сонечко і гра стала веселішою. Однак поле все ще залишалося важким, тому глядачі стали свідками лише двох по-справжньому небезпечних моментів.

Перший, у виконанні господарів, завершився голом. На 57-й хвилині Шепелєв у межах воротарського майданчика намагався замкнути простріл Цари з флангу. Його удар блокував голкіпер "Кривбаса" Кліщук, але на добиванні першим був Безерра.

Другий гольовий момент створили гості на 80-й хвилині. Кузик небезпечно пробив під поперечину, але Єрмаков перевів м'яч на кутовий.

Таким чином усе завершилося мінімальною перемогою підопічних Руслана Ротаня. "Олександрія" набрала 53 очки і впритул наблизилася до "Динамо". Втім, "містяни" першими зіграли в "день лідерів" УПЛ. Тож рахувати бали треба буде вже вечором, коли свої поєдинки завершать "Динамо" та "Шахтар".