"Олександрія" несподівано не перемогла аутсайдера УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Оболонь" – "Олександрія" – 0:0

"Пивовари" зі Сергієм Шищенком у ролі головного тренера активніше розпочали матч. Саме господарі першими змарнували момент – Тарануха з гострого кута не переграв Єрмакова. "Жовто-чорні" відповіли дальнім ударом Шулянського повз стійку.

Ще цікавіше стало перед перервою. Центрбек "Оболоні" Приймак не зумів пробити кіпера головою, а нападник "Олександрії" Філіппов відправив м'яч у стійку з лінії штрафного. Натомість постріли олександрійця Ковальця і киянина Суханова закінчилися сейвами воротарів.

Зі старту другої половини на полі побільшало боротьби. Замість моментів обидві команди почали множити дрібні та не зовсім фоли, жовті картки та ушкодження з травмами. Натомість Федорівський та Єрмаков у власних володіннях відверто нудьгували.

Під завісу зустрічі "Олександрія" притиснула господарів до власних воріт. Однак, створити реальну нагоду забити підопічні Руслана Ротаня так і не змогли. Отже, "жовто-чорні" вперше в сезоні втратили очки. Команда набрала 13 пунктів і поки залишається лідером чемпіонату, а "Оболонь" з двома очками залишилася на дні турнірної таблиці.