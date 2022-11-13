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"Олександрія" дотиснула "Верес" і зберегла місце в топ-4 Прем'єр-ліги

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Олександрія, Неділя 13 листопада 2022 16:37
"Олександрія" дотиснула "Верес" і зберегла місце в топ-4 Прем'єр-ліги Фото: Дмитро Кльоц проти Кирила Ковальця (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою "Олександрії" завершився матч 13-го туру чемпіонату України проти рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Олександрія" – "Верес" – 3:2

Голи: Мірошніченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 – М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

У перші хвилини команди обмінялися небезпечними нагодами. Хавбек господарів Дришлюк після стандарту завдав удару з меж штрафного майданчика, але голкіпер "Вереса" відбив м'яч у поперечину. Натомість Геннадій Пасіч після сольного проходу пробив поруч зі стійкою воріт олександрійців.

Відкрити рахунок останнім вдалося на 18-й хвилині. Це Мірошніченко прямим ударом зі штрафного перекинув стінку та поклав м'яч прямісінько в дальній кут. Когут виявився безсилим перед ударом метрів із 22-х.

Тим не менше, рівненці зуміли доволі швидко відігратися. Після серія атак "Верес" організував гол із лівого флангу. Там Лебеденко накрутив оборонця і прострілив до центральної зони, звідки точний удар завдав забутий опонентами Михайло Шестаков.

Після перерви гості могли вирватися вперед. Усе розпочалося зі стандарту. Лебеденко в атаці другим темпом після кутового вирізав до карної зони "Олександрії" навіс на Кльоца, але з його ударом головою метрів із десяти впорався Горох.

Гаряче на полі стало у фінальні хвилини. Першими заявку на перемогу подали господарі. Цуріков на куті штрафного майданчика виграв боротьбу в оборонця під час дальньої діагоналі Бабогло та потужним ударом з льоту пробив Когута.

Далі більше. У доданий арбітром час "Вересу" вдалася контратака. В'ячеслав Шарай прорвався флангом і прострілив на Гайдучика. З першим його ударом впорався кіпер, але на добиванні нападник був точним – 2:2.

Та, як виявилося, це ще був не кінець. На сьомій доданій хвилині навала олександрійців увінчалася переможним голом: Бабогло не зміг акцентовано пробити після флангового навісу, але м'яч відскочив до Костишина, який з кількох метрів розстріляв ворота!

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