"Олександрія" у більшості здолала "Полісся" в ключовому поєдинку УПЛ

УПЛ, 27-й тур

"Полісся" – "Олександрія" – 1:2

Голи: Батіста, 45+1 – Калюжний, 32, Цара, 78

Вилучення: Майсурадзе (П), 51

Як пройшла гра

"Олександрія" розпочала поєдинок першим номером і вже на 8-й хвилині ледь не отримала право на пенальті. Футболіст гостей Кравченко впав у штрафному після контакту з Сарапієм і найкращий вітчизняний арбітр – Микола Балакін, який обслуговував поєдинок, без вагань вказав на 11-метрову позначку. Проте після перегляду ВАР, також рішуче відмінив своє рішення. Так що господарі відбулися легким переляком.

У середині тайму стався неприємний епізод: зіткнулися житомирець Батіста та олександрієць Калюжний. Останній отримав розсічення, але згодом повернувся з перебинтованою головою.

Більш того, саме він відкрив рахунок точним різким ударом з-за меж штрафного майданчика: м'яч у притирку до стійки влетів у ворота.

У господарів не було шансів відігратися аж до компенсованого до першого тайму часу. Але перша осмислена атака "Полісся" завершилася голом. Назаренко подав у штрафний на Гуцуляка, той пробив не дуже вдало, але ситуацію врятував Батіста, який опинившись у потрібному місці в потрібний час, зіграв на добиванні.

З оглядом на те, що господарі зрівняли рахунок, другий тайм обіцяв бути цікавим і конкурентним. Але вже на 51-й хвилині "Полісся" опинилися у меншості: за другу жовту з поля вилучили Майсурадзе.

Опинившись в складному становищі, підопічні Імада Ашура ще за інерцією видали небезпечну атаку: віч на віч з голкіпером гостей Єрмаковим вибігав той же Батіста. Але, зрозуміло, що в неповному складі битися на рівних вже не могли.

А "Олександрія" своєю нагодою взяти три бали чудово скористалась. Переможний гол записав на свій рахунок найкращий гравець "Олександрії" у матчі – Цара. Албанець відзначився у третій грі поспіль. До того ж, у звітному поєдинку записав на свій рахунок ще й гольову передачу: адже це саме він асистував у першому таймі Калюжному.

Як результат вплине на положення команд

"Олександрія", незважаючи на те, що грала з більш серйозним суперником, ніж "Шахтар" і "Динамо", також здобула свої три очки. Тому в положенні лідерів нічого не змінилося.

Підопічні Руслана Ротаня з 63-ма балами в активі все так же випереджають "гірників" на шість очок та на чотири – відстають від динамівців.

Натомість для "Полісся" втрата очок безслідно не пройшла. "Вовки" залишилися з 43-ма очками. Стільки ж мають "Карпати" і потенційно – "Кривбас", що має гру у запасі. Тож боротьба за четверту сходинку, а з нею й за останню путівку до єврокубків, загострюється.