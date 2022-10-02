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"Олександрія" у більшості переграла "Чорноморець" у Прем'єр-лізі

Фото: Олександрійці здобули непросту перемогу в Ковалівці (fco.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" зазнав домашньої поразки від "Олександрії" у рамках 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Чорноморець" – "Олександрія" – 1:2

Голи: Брагару, 79 – Мірошніченко, 71, Ковалець, 83

Вилучення: Непогодов, 48 (Ч, пряма червона картка)

Старт зустрічі суперники провели в спокійному темпі та на рівних. Перша нагода забити виникла на 13-й хвилині. Це "моряк" Плакса технічно пробив із лінії штрафного майданчика, але під його постріл кинувся хтось із оборонців "Олександрії".

Цей момент залишався єдиним небезпечним аж до кінцівки першого тайму. Перед перервою швидку флангову атаку розігнали гості. Проте, перспективний навіс вчасно виніс на кутовий одесит Путря.

На початку другого тайму додати гостроти не надто цікавому видовищу вирішив голкіпер "Чорноморця" Непогодов. Воротар вийшов за межі своїх володінь і необачно зіграв руками за межами штрафного майданчика – вилучення і небезпечний стандарт.

"Морякам" довелося знімати з гри нападника Бадібангу заради резервного кіпера Паста. Штрафний "Олександрія" реалізувати не змогла – Рибалка пробив у стінку. А хаос біля воріт одеситів після кутового лише дивом не закінчився голом. Найгірше, що в цьому епізоді травми зазнав воротар "Чорноморця", тож у гру вступив третій голкіпер...

Ця обставина та гра в меншості таки далися взнаки на 71-й хвилині. Волошин прострілив із лівого флангу до штрафного, де Мірошніченко зумів уникнути положення поза грою і відправив м'яч у сітку.

Тим не менше, "моряки" зуміли відігратися за якихось вісім хвилин. Це Брагару метрів із 20-ти класно пробив з льоту та змусив Білика витягувати м'яч із сітки. Та за чотири хвилини "Олександрія" знову була попереду. Героєм став джокер Ковалець, який щойно з'явився на полі й замкнув простріл Волошина з лівого краю – 1:2!

Завдяки цій перемозі "Олександрія" набрала 10 очок у чемпіонаті України. "Жовто-чорні" піднялися у топ-4 Прем'єр-ліги. Натомість "Чорноморець" залишився передостаннім.

До слова, раніше "Динамо" переграло "Минай" на Закарпатті завдяки голу Циганкова.

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