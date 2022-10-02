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"Александрия" в большинстве обыграла "Черноморец" в Премьер-лиге

Фото: Александрийцы одержали непростую победу в Ковалевке (fco.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" потерпел домашнее поражение от "Александрии" в рамках 5-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Черноморец" – "Александрия" – 1:2

Голы: Брагару, 79 – Мирошниченко, 71, Ковалец, 83

Удаление: Непогодов, 48 (Ч, прямая красная карточка)

Старт встречи соперники провели в спокойном темпе и на равных. Первая возможность забить возникла на 13-й минуте. Это "моряк" Плакса технично пробил с линии штрафной, но под его выстрел бросился кто-то из защитников "Александрии".

Этот момент оставался единственным опасным вплоть до концовки первого тайма. Перед перерывом быструю фланговую атаку разогнали гости. Однако перспективный навес вовремя вынес на угловой одессит Путря.

В начале второго тайма добавить остроты не слишком интересному зрелищу решил голкипер "Черноморца" Непогодов. Вратарь вышел за пределы своих владений и опрометчиво сыграл руками за пределами штрафной – удаление и опасный стандарт.

"Морякам" пришлось снимать с игры нападающего Бадибанга ради резервного кипера Паста. Штрафной "Александрия" реализовать не смогла – Рыбалка пробил в стенку. А хаос у ворот одесситов после углового только чудом не закончился голом. Хуже всего, что в этом эпизоде ​​травму получил вратарь "Черноморца", поэтому в игру вступил третий голкипер...

Это обстоятельство и игра в меньшинстве таки сказались на 71-й минуте. Волошин прострелил с левого фланга в штрафную, где Мирошниченко сумел избежать положения вне игры и отправил мяч в сетку.

Тем не менее, "моряки" сумели отыграться за восемь минут. Это Брагару метров с 20-ти классно пробил с лета и заставил Билыка вытаскивать мяч из сетки. Но через четыре минуты "Александрия" снова была впереди. Героем стал джокер Ковалец, только что появившийся на поле и замкнувший прострел Волошина с левого края – 1:2!

Благодаря этой победе "Александрия" набрала 10 очков в чемпионате Украины. "Желто-черные" поднялись в топ-4 Премьер-лиги. "Черноморец" же остался предпоследним.

К слову, ранее "Динамо" обыграло "Минай" на Закарпатье благодаря голу Цыганкова.

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