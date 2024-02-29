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Олександра Меркушина здобула "золото" юніорського ЧС-2024 з біатлону

Фото: Олександра Меркушина виборола золоту медаль (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Біатлоністка Олександра Меркушина принесла Україні першу нагороду на чемпіонаті світу-2024 серед юніорів в естонському Отепя, вигравши масовий старт серед дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

19-річна українка першою дісталася до фінішу на 9-кілометровій дистанції. Її підсумковий час склав 28:17,2 хвилин.

Меркушина-молодша посередньо розпочала гонку. На перших двох вогневих рубежах вона заробила по штрафному колу та опинилася на 16-й позиції. Та далі українська біатлоністка закрила всі мішені на третій стрільбі та піднялася на 5-те місце.

До останнього рубежу Меркушина прийшла на четвертій сходинці та знову відпрацювала без промахів. Зрештою, боротьба за золоту медаль розгорнулася між українкою і француженкою Бужо. Меркушина на останньому колі зуміла наздогнати суперницю та випередити її.

У змаганнях виступили ще дві українки. Приходько без жодного промаху фінішувала на 13-й позиції. Натомість Хвостенко завершила гонку аж на 41-й сходинці.

Підсумки біатлонного мас-старту 9 км на ЧС-2024 серед юніорів, жінки:

  1. Олександра Меркушина
  2. Лола Бужо (+1,9)
  3. Карлотта Гаутеро (+11,1)

...

13. Ксенія Приходько (+1:23,9)

41. Валерія Хвостенко (+3:10,7)

До слова, напередодні збірна України оголосила склади команд на етап Кубка світу в Осло.

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