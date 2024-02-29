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Александра Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024 по биатлону

Фото: Александра Меркушина завоевала золотую медаль (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Биатлонистка Александра Меркушина принесла Украине первую награду на чемпионате мира-2024 среди юниоров в эстонском Отепя, выиграв массовый старт среди девушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

19-летняя украинка первой добралась до финиша на 9-километровой дистанции. Ее итоговое время составило 28:17,2 минуты.

Меркушина-младшая посредственно начала гонку. На первых двух огневых рубежах она заработала по штрафному кругу и очутилась на 16-й позиции. И дальше украинская биатлонистка закрыла все мишени на третьей стрельбе и поднялась на 5 место.

К последнему рубежу Меркушина пришла на четвертом месте и снова отработала без промахов. В конце концов борьба за золотую медаль развернулась между украинкой и француженкой Бужо. Меркушина на последнем круге сумела догнать соперницу и опередить ее.

В соревнованиях выступили еще две украинки. Приходько без единого промаха финишировала на 13-й позиции. В свою очередь Хвостенко завершила гонку на 41-й строчке.

Итоги биатлонного масс-старта 9 км на ЧМ-2024 среди юниоров, женщины:

  1. Александра Меркушина
  2. Лола Бужо (+1,9)
  3. Карлотта Гаутеро (+11,1)

...

13. Ксения Приходько (+1:23,9)

41. Валерия Хвостенко (+3:10,7)

К слову, накануне сборная Украины объявила составы команд на этап Кубка мира в Осло.

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