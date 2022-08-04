Олег Жданов: На конец августа России нужно перемирие, хотя бы временное

Россияне попытаются провести наступательную операцию, скорее всего на криворожском направлении. Но не в сторону Кривого Рога, а в сторону Вознесенска, чтобы Николаев оказался в оперативном окружении, а потом уже – выход на Приднестровье. Это стратегический замысел.

Вполне вероятно, что направление главного удара будет одно, а остальные – отвлекающие. Судя по тому, как они собирают войска, безусловно, южнобугское направление будет главным. Там они собрали самое большое количество войск, сосредоточили самые боеспособные части. Все российские воздушно-десантные войска, которые есть на территории Украины, все собраны там. А это сугубо наступательные силы, десантник не может сидеть в окопах и обороняться как пехота. Он или наступает или удерживает захваченный объект.

Одновременно можно ожидать наступательные действия на Донбассе. Сейчас они, кстати, очень сильно штурмуют Пески, пытаясь там создать плацдарм для наступательной операции. Чтобы захватить Пески и Авдеевку, и вклиниться в нашу оборону.

Также харьковское направление – там они сосредоточили немного резервов, и будут пытаться там тоже перейти в наступление. На Харьков они планируют идти с двух сторон: из Балаклеи – то есть они разворачивают на 180 градусов свою группировку возле Изюма, по крайне мере так говорит британская разведка, хотя я как военный человек очень сомневаюсь, что они откажутся от наступления на Славянск и повернут на Харьков. Если только Путин не приказал, там же командует он, а не военные.

Вот на этих трех направлениях: Харьков, Донецк и криворожское (южнобугское) – у них будут попытки создать массированное наступление. Для того чтобы, возможно, захватить еще территории и потом сесть за стол переговоров. Когда наступление выдохнется они будут срочно предлагать нам переговорный процесс.

Как нас принудить к переговорам? Только массированной наступательной операцией. Сил у них не достаточно, потому они пытаются создать иллюзию наступательной угрозы, попытаются ее частично реализовать и при этом будут предлагать нам переговорный процесс. На конец августа России нужно прекращение огня, хотя бы временное. Для того чтобы провести "референдумы". Пока идут активные боевые действия референдум нельзя легализировать, даже на территории Российской Федерации.

На херсонском направлении мы в принципе начали наступательные действия и освободили там много населенных пунктов, понемногу начали продвигаться вперед. Но Россия решила провести встречный удар. Потому пока наши планы откладываются. Сначала нам нужно будет отбить этот удар, а уже потом по результатам мы посмотрим: или перейдем к глухой обороне и позиционным боям, если наши войска вымотаются, или, если у нас останутся резервы, то вполне вероятно, что перейдем в контрнаступление.

Россияне сейчас перекидывают войска между фронтами. На Херсонщину зашли войска с запорожского направления и частично из Бердянска и Крыма, а на запорожское направление передвинулись войска с донецкого. Они могут проводить такое перемещение войск за счет того, что у них было преимущество в количестве на каждом из направлений. То есть, если на Донетчине у них было семь-восемь к одному, то сегодня они могут оставить там два-три к одному. Это позволяет перебросить часть войск на другие направления.

Войска, которые едут непосредственно из России, мы пытаемся уничтожать. Недавно "хаймарсы" разбили эшелон, который ехал из Крыма. Это были свежие войска, они приехали из РФ через Керченский мост. Мы их разгромили. А зашли на эти направления те подразделения, которые в Украине уже воюют и имеют потери, они не на 100% укомплектованы. Свежие войска мы пытаемся не допустить.

Как я понимаю, Генеральный штаб перережет логистику российских войск, как только они закончат их переброску на правый берег Днепра. Дальше пойдет огневой контроль всех переправ, которые они там обустроили. Таким образом, обескровливая российскую группировку, мы будем влиять на их боеспособность на переднем крае. В итоге они могут сами оказаться в окружении, если не будет хватать боеприпасов и топлива. Наша главная цель и преимущество будет в том, чтобы лишить их поставок.

Эту операцию они смогут вести около недели. Вряд ли они начнут 5 августа, как объявляли раньше, уже прозвучали даты 6-8 августа. То есть они еще колеблются: наступать или садиться в глухую оборону. Возможно военные пытаются убедить политиков, что для наступления этих сил очень недостаточно.

Если политика все же победит и они пойдут в наступление, то всего, что они собрали, хватит где-то на неделю боев. А если еще и нарушить им снабжение, то может даже и меньше. 22 тысячи – это не группировка, это усиленный армейский корпус. Он может сделать одну операцию до 100 километров по обычным нормативам, а если учесть потери, то даже и меньше.

Для того чтобы сломать планы противника, нам нужно только оружие в необходимом количестве. Те виды оружия, которые нам нужны, мы все уже получаем, но очень мало в сравнении с тем, что нам необходимо. Нам нужно, чтобы один раз завезли очень много, чтобы мы могли формировать бригады уже на современном вооружении и полностью их использовать на поле боя.

А так они дают в час по чайной ложке, мы вынуждены все это бросать на "передок", потому что других поставок и запасов у нас уже нет. И пока приходит следующая партия, эта уже используется. Мы не можем одновременно усилить наш фронт, приходится это делать постепенно – в этом главная проблема поставок от западных партнеров.

Того, что у нас есть, вполне хватает на оборонную операцию, но о контрнаступлении очень тяжело говорить в таких условиях. Или нужно так разгромить врага, чтобы он фактически был небоеспособен, тогда и такими силами мы можем постепенно его вытеснять и освобождать нашу территорию. Или мы останавливаем его продвижение и переходим к позиционной обороне.