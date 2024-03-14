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З окупованої частини Херсонської області вивезли трьох дітей

Фото: з окупованої Херсонської області вивезли трьох дітей (ілюстрація/dan-news info)
Автор: Наталія Гурковська

Зі тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще трьох дітей. Їм доводилося ходити до російської школи і майже не виходити з дому.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ще трьох дітей вдалось вивезти з пекла окупації. Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей", - розповів він.

Зокрема, за словами голови ОВА, на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років. В окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі", - додав Прокудін.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.  Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить важким.

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