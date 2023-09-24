В окупованому Токмаку вибухи, повідомляють про "прильоти"

Міський голова, посилаючись на місцевих жителів, зазначає, що внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.

Крім того, колаборанти Запорізької області заявили про "потужний ракетний удар" по Токмаку. Поки детальнішої інформації про втрати ворога та ймовірне місце влучання немає.

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Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

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